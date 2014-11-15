الإمارات تعتمد قائمة بالتنظيمات الإرهابية على رأسها “الإخوان” و”داعش”

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى، اليوم السبت، قائمة تضم عدداً من التنظيمات الإرهابية.

ويأتي ذلك تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذى أصدره رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

ومن هذه التنظيمات الإرهابية التى اعتدمتها الإمارات: «جماعة أنصار بيت المقدس المصرية، أجناد مصر، الجماعة الإسلامية فى مصر، تنظيم الإخوان المسلمين، داعش تنظيم القاعدة، جماعة بوكو حرام فى نيجيريا وجبهة النصرة فى سوريا، حركة شباب المجاهدين الصومالية، خلايا الجهاد الإماراتى، كتائب عبد الله عزام، جيش الإسلام فى فلسطين، اتحاد علماء المسلمين، تنظيم القاعدة، حزب الله».