أم تتهم معلم بمدرسة أمريكية بالتحرش بنجلها وإجباره على قضاء حاجته داخل الفصل

تقدمت والدة أحد الطلاب بمدرسة “دوبر” الأمريكية بحي الشروق ببلاغ ضد مدرس بالمدرسة تتهم فيه بمنع نجلها من الذهاب لدورة المياه “الحمام” وإجبارهم على قضاء حاجتهم داخل الفصل “بسلة المهملات” أمام زملائهم رغم وجود فتيات بنفس الفصل وبعدها قام بإبلاغ مديرة المدرسة التي اتخذتها بعدها اجراءات بفصل التلميذ لمدة 3 شهور وأكدت الأم أن ابنها تلميذ متفوق وهو الأول على زملائه خلال فترة الـ 5 سنوات التي قضاها بالمدرسة .

وذكرت الأم في بلاغها الذي حمل رقم (2014 / 3602) قسم شرطة الشروق أن المدرس الذي يُدعى “شاهين أحمد” مصري – كندي، دائم ارتكاب وقائع شاذة مع الأطفال، كما يُمانع عند استئذانهم في الذهاب لدورات المياه.

وأكدت الأم أنها لم تكتفي بالبلاغ المقدم في قسم الشروق، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغ أخر للمجلس القومي للأمومة والطفولة حمل رقم 106428 ، للحفاظ على حقوق ابنها.