أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أم تتهم معلم بمدرسة أمريكية بالتحرش بنجلها وإجباره على قضاء حاجته داخل الفصل

Google+ Print
أم تتهم معلم بمدرسة أمريكية بالتحرش بنجلها وإجباره على قضاء حاجته داخل الفصل أم تتهم معلم بمدرسة أمريكية بالتحرش بنجلها وإجباره على قضاء حاجته داخل الفصل

أرشيفية

تقدمت والدة أحد الطلاب بمدرسة “دوبر” الأمريكية بحي الشروق ببلاغ ضد مدرس بالمدرسة تتهم فيه بمنع نجلها من الذهاب لدورة المياه “الحمام” وإجبارهم على قضاء حاجتهم داخل الفصل “بسلة المهملات” أمام زملائهم رغم وجود فتيات بنفس الفصل وبعدها قام بإبلاغ مديرة المدرسة التي اتخذتها بعدها اجراءات بفصل التلميذ لمدة 3 شهور وأكدت الأم أن ابنها تلميذ متفوق وهو الأول على زملائه خلال فترة الـ 5 سنوات التي قضاها بالمدرسة .

وذكرت الأم في بلاغها الذي حمل رقم (2014 / 3602) قسم شرطة الشروق أن المدرس الذي يُدعى “شاهين أحمد” مصري – كندي، دائم ارتكاب وقائع شاذة مع الأطفال، كما يُمانع عند استئذانهم في الذهاب لدورات المياه.

وأكدت الأم أنها لم تكتفي بالبلاغ المقدم في قسم الشروق، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغ أخر للمجلس القومي للأمومة والطفولة حمل رقم 106428 ، للحفاظ على حقوق ابنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا