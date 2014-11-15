القومي لحقوق الإنسان يزور دور رعاية المسنين بالقاهرة والمحافظات

صرح كمال عباس، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن اللجنة بصدد تنظيم عدة زيارات ميدانية خلال الفترة المقبلة لدور رعاية كبار السن فى القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على أوضاعهم الحقيقية ومستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهم.

وأوضح عباس فى تصريحات صحفية له أن المجلس القومى يولى إهتماما بالغا بكبار السن من الفئات الأولى بالرعاية التى تحتاج الدعم اللازم لحماية حقوقها, مشيرا الى أن المجلس بالتعاون مع جمعية “معا من أجلك” نظم زيارة إلى دار تحسين الصحة لرعاية كبار السن بمحافظة الجيزة التابع لجمعية تحسين الصحة هذا الأسبوع لتفقد أوضاع الأفراد المسنين المقيمين بالدار ومعرفة طبيعة الخدمات التى تقدم لهم وأوجه الرعاية التى يحظون بها.

وأشار عباس إلى أن اللجنة ستقوم فى ختام زيارتها لدور رعاية المسنين بتقديم تقرير شامل عن أحوال هذه الدور والتوصيات اللازمة للإرتقاء بالخدمات المقدمة فيها للمسنين.

وكان عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان قد صرح لنشرة أخبار المجتمع المدنى الثلاثاء الماضى بأن المجلس رفع مذكرة للحكومة بشأن إنشاء مجلس قومى للمسنين وذلك بعد إستكمال زياراته لدور المسنين والإطلاع على أحوالهم الصحية والخدمية والإجتماعية والإنسانية والتعرف على مطالبهم.