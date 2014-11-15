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حبس عاملين بتهمة حيازة مواد مخدرة 4 أيام بالأقصر‎

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حبس عاملين بتهمة حيازة مواد مخدرة 4 أيام بالأقصر‎ حبس عاملين بتهمة حيازة مواد مخدرة 4 أيام بالأقصر‎

صورة-أرشيفية

أمرت نيابة مركز إسنا برئاسة المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر بحبس عاملين تم ضبطهما وبحوزتهما 15 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري وآخر أبيض ودراجة بخارية بدون لوحات 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد بهاء رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي اسنا وارمنت، يفيد ضبط أبوالحسن.ع.م.م 28 سنة عامل مقيم قرية اصفون بدئرة مركز اسنا ومحمد.ع.م 18 سنة عامل ومقيم ذات الناحية وبحوزتهما 15 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وآخر أبيض عبارة عن مطواه قرن غزال ودراجة نارية بدون لوحات معدنية .

وبمواجهة المتهمين، بما أسفر عنه الضبط اقرا بحيازتهما للبانجو بقصد الاتجار والسلاحين الناري والأبيض بقصد الدفاع، والدراجة البخارية لتسهيل مهمتهما .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرار بحبسه 4 أيام  .

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