محافظ الأقصر يشارك فى ختام احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات



> شارك اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، مسيحي ومسلمي المحافظة فى ختام احتفالات مولد “دير ماري جرجس” بجبل الرزيقات فى مركز أرمنت بالأقصر، وسط إجراءات أمنية مشددة تحت حراسة الجيش والشرطة.

وكان فى استقباله كلًا من الانبا هدرا مطران أسوان والأنبا مرقص اسقف شبرا الخيمة والأنبا بيمن أسقف نقادة ووالأنبا يوساب أسقف الأقصر والقمص أرسانيوس الرزيقى أمين الدير ورافقه فى الزيارة كل من مدير أمن الاقصر وهانى عزيز مستشار البابا تواضروس الثانى .

وتم توفير كافة الخدمات اللازمة لزوار المولد وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية.

وكانت قد بدأت أحتفالات مولد دير مارجرجس قبل أسبوع وسط تأمين مكثف لمداخل ومخارج الدير وإخضاعه لحراسة مشددة ونشر جميع القوات الأمنية من حماية مدنية ورجال مرور ومطافىء ومفرقعات.