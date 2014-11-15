هاني عازر: انتهاء مخطط مشروعي أنفاق القناة والقطارات المعلقة خلال أسابيع

بدأت ألمانيا في تصنيع 4 حفارات عملاقة، تحت اشراف المهندس هانى عازر، الخبير العالمي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل والمواصلات، وعضو المجلس الاستشاري لخبراء وعلماء مصر التابع للرئاسة، لإنشاء أنفاق قناة السويس الـ 6، ومن المنتظر توريد الحفارات إلى مصر، خلال المرحلة المقبلة.

قال الدكتور هاني عازر، إن دراسة ومخطط مشروع أنفاق قناة السويس والقطارات المعلقة، ضمن فريق عمل مكون من خبراء ومهندسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الأنفاق المصرية، وسيتم الانتهاء منهما خلال أسابيع وتنفيذهما خلال أِشهر، موكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسيى قال له «مش هنخلي شركات أجنبية يبنوا أنفاق تانى لينا والشباب المصري هو اللى هيبنى كل مشروعات البلد».

وأضاف «عازر»، لـ«المصري اليوم»، أنه تم الاتفاق على سفر المهندسين والفنين والعمال التابعين للشركات المصرية المتفق معها على بناء الانفاق في سيناء، إلى ألمانيا خلال الشهر الجاري، للتدريب على تشغيل الميكانات التي سيتم حفر الأنفاق بها في أكبر شركة في المانيا Hern ويبلغ قطرها 14 متر، وستكون الميكانات مستديره، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحدث بنفسه مع رئيس الشركة، وطلب تدريب المصريين على العمل، لان هدفه أن يكون بناة مصر المصريين وليس أجانب، ورحبت الشركة الالمانية وتم الاتفاق معها على عدة نقاط، أولها تركيب الميكانات في المانيا وتدريب المصريين عليها ثم إرسالها إلى مصر وبعد الانتهاء سيتم إعادتها اليهم مرة أخرى.

وأشار «عازر»، إلى أنه يعقد إجتماعات مطولة مع وزير الإسكان مصطفى مدبولي ووزير النقل هاني ضاحي للانتهاء من تخطيط مشروع القطارات المعلقة، وتصل بين مدينة 6أكتوبر وأنحاء القاهرة، وتحديد عدد المحطات والتوقيتات التي ستسغرقها كل محطة، حتى يتم تنفيذ المشروع بشكل أسرع لا التخطيط السليم يساعد على سرعة التنفيذ، مضيفا أنه تم إبرام عقود مع شركات مصرية خالصة للتنفيذ، وسوف تبدأ بصناعة الكبارى للقطارات خلال الأشهر القادمة.

وعلق، على حوادث الطرق قائلا «العيب ليس في الطرق ولكن في سلوك السائقين وملاك السيارات، الذين لا يحترمون الاشارات ولا السرعات، والدولة لست المسؤول الأول عن الحوادث ولكن المسئولين».