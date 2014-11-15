رئيس بنك مصر: الجلوس على كرسي طلعت حرب له بريق خاص

قال محمد الأتربي، الرئيس الجديد لبنك مصر، إنه سيتقاضى الحد الأقصى للأجور، بعد توليه مهام منصبه، يناير المقبل.

وأوضح الأتربي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه وافق على تولي المنصب برغم تطبيق الحد الاقصى للأجور على قيادات القطاع المصرفي، لمساعدة الاقتصاد المحلي وعدم الهروب من المسؤولية تجاه القطاع المصرفي.

وأضاف: «الجلوس على كرسي طلعت حرب باشا مؤسس بنك مصر له بريق خاص، ولا يتصور أن يرفض أحد الجلوس على هذا الكرسي».

وتابع: «راتبي الشهري في منصبي كعضو منتدب للبنك المصري الخليجي كان 5 أو 6 أضعاف راتبه، الذي سيتقاضاه في بنك مصر والبالغ 42 ألف جنيه».

وأشار إلى أنه سيسعى الى استكمال المسيرة التي بدأها سلفه محمد بركات الذي انتقل للعمل كرئيس للمصرف العربي الدولي