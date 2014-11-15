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بالصور.. معلمي الدقهلية يؤدون اختبارات وزارة التربية والتعليم فى 72 لجنة

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بالصور.. معلمي الدقهلية يؤدون اختبارات وزارة التربية والتعليم فى 72 لجنة بالصور.. معلمي الدقهلية يؤدون اختبارات وزارة التربية والتعليم فى 72 لجنة

إحدى اللجان

قام معلمى الدقهلية المتقدمين للوظائف التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالدخول للجان الاختبارات فى مواد التربوى واللغة الأجنبية والحاسب الآلى، وذلك فى لجان الاختبار التى حددتها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية فى الأدارات المختلفة  بعد ان تم تجهيز اللجان بوصلات الإنترنت.

وقال محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الأختبار المقامة لشغل وظيفة معلم أو اخصائى مساعد من ضمن 30 الف اعلن عنهم تتم فى الدقهلية فى 72 لجنة داخل المدارس بالاضافة الى خمس مراكز تطوير تكنولوجى وأستقبلت اللجان فى الفترة الاولى 300 معلم  ويعرف المرشح لجانهم عن طريق رسائل sms  من الوزارة وتوجهوا الى مقر اللجنة المجهزة والتى تم اعداد وسائل التقنية الحديثة بها من اجهزة كمبيوتر وانترنت وتم اجراء خطوة استباقية مع وكيل الكهرباء حتى لا تنقطع الكهرباء اثناء الأمتحان وتجهيز لجان للاشراف وعمل عينة يوم الاربعاء الماضى من 80 معلم عينة عشوائية معتمدة ولا توجد اى فكرة عن الاسئلة ولكن يقوم المعلم بادخال بياناته عبر المودم للوزارة فيقوم بادخال الرقم القومة والكود نمبر فتاتى له الاسئلة المختلفة والمتنوعه فى مجال تخصصة .

وقال أبراهيم جمعه أخصائى حاسب بمدرسة اللغات التجربية بالمنصورة(مراقب) أن اللجنة مقسمة الى ثلاث فترات بواقع 10 متقدمين للاختبار مشيرا الى أن كل أمتحان مختلف على أن تبدأمن الساعه 9 الى 12 ظهرا ومن 12 ظهرا الى 3 عصرا ومن 3 الى السادسة مساءا .

وأضاف السيد أبراهيم أخصائى التطوير واحد المراقبين ان أى مختبر لا يستطيع الخروج فى حالة أى عذر او رفضة للأمتحان لانة لابد من البدء بدخول الأختبار عن طريق باص ورد دخول وخروج عن طريق المراقبين فقط بالاضافى الى أن من يقوم بتادية الأمتحان بمعرفة دراجاتة قبل المغادرة .

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