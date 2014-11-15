بنات الإمارات: اليوم الوطني 43 مناسبة عظيمة للاحتفاء بالتميز

أكدت مجموعة من بنات الوطن أن اليوم الوطني الـ 43 يعتبر مناسبة عظيمة للاحتفاء بأبناء الوطن، وأضفن أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم المتميزين من أبناء الدولة ممن بذلوا الغالي والنفيس لإعلاء مكانة الوطن والوصول به إلى المراكز الأولى، تؤكد فلسفة التميز التي ينتهجها سموه وأفكاره الابداعية.

وقالت الدكتورة موزة الشرهان رئيس جمعية الإمارات الطبية أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله، بتكريم المتميزين من أبناء الدولة تعد من المبادرات الرائدة التي تضاف لسجل سموه الحافل.

وأضافت أن إشراك أبناء المجتمع في ترشيح أسماء المتميزين في الصحة والتعليم والرياضة والثقافة وغيرها من القطاعات بمثابة إشراك المجتمع في جلسة عصف لترشيح المتميزين، وهذا ما يؤكد فلسفة التميز التي ينتهجها صاحب السمو نائب رئيس الدولة وحرصه على الوصول بالدولة إلى الرقم واحد وقالت ان لفتة سموه لتكريم المتميزين من أبناء الوطن ممن قدموا اسهامات جليلة للوطن تستوجب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ضمن رؤى واضحة وبناء منهج جديد في العمل عماده التفكير الابداعي وبث الطاقة الإيجابية .

فكرة إبداعية

وقالت وداد بو حميد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الصحة نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان ان اللفتة الكريمة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم أبناء الوطن ممن ساهموا في الوصول إلى المراتب الأولى عالمياً تعتبر من الأفكار الابداعية التي عودنا عليها سموه.

وقالت الدكتورة مريم شاكر أن المبادرة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وتوفير البيئة الملائمة أمامهم للإبداع والابتكار من أجل التميز والتفوق والإبداع كل في مجال عمله.

تحفيز

قالت الدكتورة مريم شاكر استشارية طب الأسرة مدير مركز المحيصنة الصحي إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمتميزين من أبناء الدولة ممن أسهموا في رفعة الوطن في مختلف القطاعات سيكون وساماً وحافزاً لجميع أبناء الدولة كل في موقع عمله للابتكار والإبداع وذلك لتحقيق رؤية الدولة 2021.