فعاليات رأس الخيمة: المبادرة تحفّز الكوادر المواطنة

أكد مسؤولون في رأس الخيمة أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبناء الوطن لاختيار 43 من المتميزين والمتفوقين لتكريمهم في اليوم الوطني تهدف إلى تحفيز الكوادر المواطنة ودفعها إلى مزيد من التميز.

وقال المهندس أحمد الحمادي مدير دائرة الأشغال في رأس الخيمة: إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحث المواطنين على بذل مزيد من الجهد للتفوق والتميز في الأعمال التي يضطلعون بها، موضحاً أن على شباب الوطن أن يستغل تلك المبادرات ويقدم أفضل ما لديه لخدمة هذا الوطن الذي لا يبخل على أبنائه.

وقالت مهرة محمد بن صراي مديرة التثقيف والإعلام الصحي في المنطقة الطبية في رأس الخيمة: إن تكريم المتميزين من أبناء الوطن في اليوم الوطني سيساهم في خلق المنافسة بين الجميع في شتى المجالات، خاصة الشباب الذين أوكلت لهم العديد من المناصب القيادية خلال السنوات الماضية، لافتة إلى ضرورة رد الجميل للوطن من قبل هؤلاء الشباب بالتميز في أعمالهم.

وأكد خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة أن هذا التكريم الذي سيحظى به أبناء الوطن هو تكريم لكل المجتهدين والمتميزين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سباق في طرح مثل هذه المبادرات التي تشحذ همم الشباب.

وقال عبدالكريم الشحي مدير فرع برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة: إن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائماً يفضل المركز الأول واختياره تكريم رواد الإمارات في جميع المجالات عبر وسم «أوائل الإمارات» لخير دليل على أن سموه يستحق أن يكون صاحب المركز الأول في جميع المجالات لأنه هو من جعل للمنافسة روحاً وسباقاً للحصول على مركزها الأول.

وقالت سميرة سليمان مدير الاتصال المؤسسي بدائرة الأشغال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دائماً يملك روح المبادرة، ودائماً في مقدمة الصفوف ولا يتنازل عن المركز الأول وها هو القائد القدوة الذي لا ينسى أهله.