فعاليات أبوظبي: 43 متميزاً عنوان الاحتفاء باليوم الوطني

أشادت شخصيات في أبوظبي بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم أوائل الإمارات في 43 مجالاً مختلفة من مجالات العمل العام بالدولة والذين واكبوا بدايات تأسيس وقيام الدولة مؤكدين أن تكريم 43 متميزاً هو عنوان الاحتفاء هذا العام باليوم الوطني، وأن هذا التكريم هو تكريم صادف أهله من رجل العطاء.

واعتبرت الفعاليات أن هذا التكريم وفي مناسبة اليوم الوطني أمر يدعو إلى تقدير القيادة الرشيدة التي تقول وتؤكد دائماً لأبناء الوطن المخلصين انها لن تنسى أبداً كل من قدم وساهم في رفعة وتقدم الوطن والانطلاق به إلى الأمام وهي رسالة لجميع أبناء الوطن بأن كل من يعمل ويتفانَ في عمله يجد التقدير والتكريم.

وأكدت الفعاليات أن المبادرة ، تشكل حافزاً لأبناء الوطن على التميز والأبداع كل في مجال عمله بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مشيرين إلى أن إشراك مختلف فئات المجتمع في عملية اختيار «أوائل الإمارات» يشكل في حد ذاته أفضل حافز لنا جميعاً للتميز والإبداع والوصول للرقم واحد، فما أعظمه من تكريم الذي يأتي من قيادتنا الرشيدة ويتزامن مع العيد الوطني للدولة.

التشجيع على الإبداع

وقال محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليست غريبة على سموه فهو رجل المبادرات وهي تأتي اعترافاً من القيادة الرشيدة بما قدمه هؤلاء للوطن في مختلف المجالات التي تصل إلى 43 مجالاً مختلفة، مشيراً إلى أنها تشجع أبناء الوطن على الإبداع والابتكار كل في مجال عمله.

وأضاف أن مطالبة سموه عبر توتير أبناء الوطن بالمشاركة في اختيار أوائل الإمارات الذين اقتحموا مختلف المجالات في بدايات تأسيس الدولة ستمنح الجميع الدافع القوي إلى العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن ما دعى إليه سموه يعتبر طريقة وآلية جديدة غير مسبوقة في تكريم كل من أعطى وقدم من جهده وعرقه الكثير لخدمة الوطن، مشيراً إلى أن ما يعطي هذه المبادرة الزخم أنها جاءت بمناسبة اليوم الوطني الـ 43 للدولة لذا ارتبط عدد من يكرموا في هذا اليوم بذكرى عزيزة على الوطن سيخلد المناسبة والمكرمين ويجعلهم قدوة الأجيال الجديدة من أجل العمل والابتكار والإبداع طالما أن الدولة والقيادة الرشيدة تقدر جهودهم.

فخر واعتزاز

وقال أحمد بن شبيب الظاهري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية إن تغريدات صاحب السمو نائب رئيس الدولة ودعوته أبناء الوطن لترشيح الشخصيات الأوائل الذين انخرطوا في مجال العمل في المهن المختلفة، أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة التي تدعو إلى تذكر جيل القدامى والاوائل الذين ساهموا في نهضة الوطن كل في مجال تخصصه، وهي دعوة تحمل في طياتها الكثير من التقدير والشكر ورد الجميل لهؤلاء الذين كان لهم دور مهم وبارز في كل ما حققه الوطن من انجازات ومكتسبات ولولاهم لما وصل الوطن إلى ما هو عليه من تطور وتنمية في شتى المجالات.

واعتقد أن مطالبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحديد الاوائل في 43 مجالًا وتخصصاً أعطى الفرصة لتكريم الكثير من أبناء الوطن ، وأضاف أن «ربط سموه عدد المكرمين بالذكرى الـ 43 لليوم الوطني يؤكد ويرسخ المعنى الحقيقي للتكريم، وأن هؤلاء هم الشركاء الحقيقيون في كل ما تحقق على أرض الوطن وأنهم من رسموا الطريق لباقي أبناء الوطن من الاجيال التالية للانخراط في هذه المهن ولولاهم ما شهدت هذه القطاعات تواجداً للكوادر والقوى العاملة الوطنية التي يشار إليها بالبنان في جميع المحافل.

ريادة

وقال الدكتور سعيد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحديد أوائل الإمارات في مجالات مختلفة وتكريمهم في اليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة هي مبادرة تستحق الثناء والتقدير.

طريق التميز

وقال سيف راشد المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة : إننا اليوم ونحن نعيش أجواءً استثنائية تزينها الاحتفالات بيوم العلم واقتراب حلول اليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة، تحرص قيادتنا الرشيدة على إطلاق مثل هذه المبادرات الرائدة سنوياً.

اخلاص

وقال محمد حسن الكمالي مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي إن تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومطالبته أبناء الوطن ترشيح أسماء أوائل الإمارات في 43 مجالاً لتكريم أصحاب الانجازات الذين ساهموا وعملوا في صمت لصالح هذا الوطن الغالي في بدايات تكوين الدولة هو تقدير واعتزاز من جانب الدولة بهؤلاء الذي ضحوا في فترة صعبة من تاريخ الدولة من أجل النهوض والصعود بالوطن للأعلى وتحقيق الإنجازات والمكتسبات.

رعاية أبناء الدولة

وقال محمد جلال الريسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحديد أوائل الإمارات في 43 مجالاً مختلفة، تؤكد مدى الحرص والاهتمام من قيادة الدولة الرشيدة لتحقيق التميز والإبداع، وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لأبناء الدولة المتميزين، ومنحهم أعلى تكريم.

تحفيز

كشف الدكتور سعيد الحساني عن أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرائعة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تشجيع التميز والتفرد والإبداع، وتقديم التكريم اللازم لأبناء الوطن الذين نجحوا في تحقيق التميز في عملهم، بما يتواكب مع طموحات القيادة الرشيدة في تحقيق الريادة العالمية في شتى المجالات، مشيراً إلى أن هذا التقدير هو خير حافز لأبناء الوطن على تحقيق التميز في مواقع العمل المختلفة والمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار التي تزخر بها الدولة على مختلف الأصعدة.