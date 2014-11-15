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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد والفندي المزروعي

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محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد والفندي المزروعي محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد والفندي المزروعي

قدم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء إلى سعادة اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وإخوانه في وفاة شقيقهم المغفور له بإذن الله محمد خلف المزروعي والى محسن راشد المزروعي والد المغفور له بإذن الله الفندي محسن راشد المزروعي واشقاء الفقيد اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير أليم.

كما قدم العزاء الى جانب سموه ..سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأعرب سمو ولي عهد أبوظبي عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لأسرتي الفقيدين سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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