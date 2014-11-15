«البحث العلمي» تناقش استخدام محولات القدرة لتوفير الطاقة الكهربية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن تنظيم ندوة بعنوان (استخدام محولات القدرة لتوفير الطاقة الكهربية)، الأحد، بمقر الأكاديمية، في إطار الاهتمام بقضايا المجتمع، خاصة الطاقة، حيث يتم عرض الأنواع المختلفة المستخدمة في الأجهزة المنزلية والصناعة والري والطاقة والمباني والمعدات الطبية ونظم المعلومات ونظم الطاقة المتجددة باستخدام الألواح الفوتوفولطية.

وتهدف الندوة إلى عرض المميزات التي تتحقق من استخدام هذه الوحدات من حيث توفير الطاقة الكهربية وتحقيق أداء فني وكفاءة فنية عالية، وتنتهي بعرض الإمكانيات المحلية للتصنيع أو التجميع، مع ذكر مختصر للجوانب الاقتصادية. كما يتم العرض الفني لوحدات مغير التردد التي تشتمل على مكونات إلكترونية معقدة ودوائر تحكم متقدمة ومتحكم مبرمج ومبين للمستخدم ودوائر لنقل البيانات.

يفتتح الندوة الدكتور محمود إبراهيم نصر، مقرر مجلس تكنولوجيا الصناعة، والمهندس أشرف جمال الدين حمدى، مقرر مجموعة العمل، ويقدم الدكتور أحمد بهجت جمال الدين بهجت أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة تقريرا للدراسة الفنية، ويستعرض أيضا تقريار عن وسائل تخزين الطاقة الكهربية والبطاريات الحديثة، وانعكاس التوسع علي استخدام المحولات في مواجهة أزمة الطاقة والمجالات المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وتكييف الهواء ودوائر الخلايا الشمسية.