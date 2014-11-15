ضبط تذاكر مزورة لمباراة مصر والسنغال قبل بدايتها بساعات

أكد مصدر أمني بمديرة أمن القاهرة ، أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مباراة مصر والسنغال بإطار التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية ، تمكنت من ضبط عدد من التذاكر والدعوات لدخول المباراة غير ممهورة بخاتم مديرية أمن القاهرة ، مشيرا الى أنه تم منع حامليها من الدخول.

وقال المصدر الأمني – إنه لن يسمح بدخول المباراة الا لحاملي التذاكر والدعوات الممهورة بخاتمي مديرية أمن القاهرة وإتحاد الكرة.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد أعدت – تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية – خطة أمنية ومرورية شاملة لتأمين المباراة ، وضمان خروجها بالمظهر الحضاري اللائق.

أ ش أ