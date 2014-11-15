السجن المؤبد لـ 19 متهما فى قضية حرق “الضرائب العقارية”

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 19 متهما غيابيا بالسجن المؤبد لإدانته فى قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، والمتهم فيها 33 شخصًا، بتهمة إشعال النيران فى مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين مع إلزامهم بدفع قيمة ما تم إتلافها.

كما قضت المحكمة بوقف سير الدعوى قبل 14 متهما آخرين لحصوله على عفو رئاسى بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسى ، وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى وبسكرتارية محمد عبدالعزيز وصبحى عبدالحميد.

كان مبنى الضرائب العقارية قد تعرض للاحتراق، أثناء أحداث وزارة الداخلية، التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلًا من رابطة مشجعي النادي الأهلي.

ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظائفهم، وهم محمد طلعت الزناتى ومحمود فتحى ابو بكر واسلام على محمد على واحمد سيد امام محمد ومحمد عبدالرحمن حسان واحمد بدير فاروق وعلى الدين عمر عبدالسلام والسيدار ادورد مايكون ومحمد جمال محمد السيد واشرف عبدالرحمن صالح واحمد سعيد عطية عبدالجواد وواسلام يحيى على ابراهيم , وخالد شوقى الوردانى وعبدالرحمن شعبان شعراوى ومحمد هشام محمد حسن وشادى سيد فتحى ابو شادى وعبدالواحد مصطفى محمد ومحمد جمال على محمد واسلام مصطفى على محمد واسلام اسامة محمود وشعبان ربيع كامل وحسونة عبدالله على وحسن ابراهيم حسن ومحمود محمد على وهيثم نعيم عبدالجواد وسامح مجدى مصيلحى ومحمد على عثمان وعلاء خالد امين واحمد محمد حسنين ومحمد حسين على واحمد مجدى محمد وايهاب منير سعيد وسعد عصام محمد.