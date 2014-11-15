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نقيب الصحفيين يهاتف وزير الداخلية لتمكينه من دخول دار القضاء

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نقيب الصحفيين يهاتف وزير الداخلية لتمكينه من دخول دار القضاء نقيب الصحفيين يهاتف وزير الداخلية لتمكينه من دخول دار القضاء

 

ضياء رشوان

أدى تعنت قيادات التأمين بدار القضاء العالي للسماح لعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، لحضور لحظة تقديم بلاغ نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، إلى إجراء “رشوان” إتصال هاتفي بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للسماح لهم بالدخول.
> وبالفعل عقب لحظات من الإتصال سمحت القيادات الأمنية بدخول عدد من أعضاء مجلس النقابة يتقدمهم، وكيل أول نقابة الصحفيين، جمال فهمي، وعضو مجلس الإدارة، حنان فكري، والناقد الرياضي، محمد شبانة.
> وفي سياق متصل، إستدعت قوات الأمن المسئولة عن التأمين، قوات فض الشغب الملثمة للوقوف أمام مكتب النائب العام للمحاولة في الفصل بين الطرفين.

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