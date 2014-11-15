رئيس الوزراء الأسترالي يدعو دول الـ”20″ إلى تنمية الاقتصاد العالمي

دعا رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الدول العشرين المنعقدة في مدينة “برزبن” الأسترالية قادة تلك الدول الى استخدام قمتهم للإيفاء بوعودهم بتعزيز النمو الإقتصادي العالمي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية”بي بي سي ” اليوم عن توني أبوت قوله إن ” تحقيق نمو بنسبة 2% من شأنه أن يسهم في خلق الملايين من فرصة العمل وزيادة الإنتاج “.

من جانبه ناشد الرئيس الأمريكي باراك أوباما جميع الدول المساهمة في دعم الاقتصاد العالمي قائلا إن ” الولايات المتحدة لا يمكنها وحدها أن تتحمل هذا العبء”.