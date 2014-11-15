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كرويف: رونالدو ومورينيو في برشلونة؟ كلام فارغ

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كرويف: رونالدو ومورينيو في برشلونة؟ كلام فارغ كرويف: رونالدو ومورينيو في برشلونة؟ كلام فارغ

لا يعتقد الهولندي يوان كرويف أسطورة برشلونة أن ينضم الثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إلى البلوجرانا يوما ما.

وخرجت تقارير إسبانية تزعم أن خوان لابورتا الرئيس السابق لبرشلونة، والذي ينوي دخول سباق انتخابات مجلس إدارة النادي الكتالوني المقبلة، يتمنى تحقيق حلمه السابق بضم مورينيو ورونالدو.

وما دعم هذه التقارير، أن لابورتا قابل خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو ومورينيو خلال الأسبوع الماضي.

ولكن كرويف قال للصحفيين: "لا اعتقد أنه ينبغي أن نمنح ذلك الأمر الكثير من الحديث، فهذا كلام فارغ".

وتابع "عندما تتحدث عن أمر لا تعرف عنه شيئا، ستصنع في نهاية المطاف عاصفة كبيرة دون سبب".

وأتم "كرة القدم تحمل العديد من الاحتمالات، ولكن في هذه الحالة فمن غير المرجح أن يتم الأمر، لا أعتقد أن لابورتا سيجلب رونالدو ومورينيو".

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