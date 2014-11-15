المباحث تكشف تفاصيل ضبط سارق محل مجوهرات الأقصر

كشفت مباحث الأقصر بإشراف اللواء منتصر ابوزيد مدير الأمن عن تفاصيل القبض علي مرتكب واقعة سرقة 20 كيلو ذهب من محل مجوهرات شهير بالمحافظة.

فبعد معاينة الكاميرات الخاصة بالمحل تبين أن السارق دخل إلى المحل ملثما وفى يده “جوانتى” ولم يترك أى آثار لجريمته وأنه دخل إلى سطح إحدى العمارات المجاورة وتسلق منها إلى أخرى مجاورة ليستقر أخيرا أعلى سطح العمارة التى تضم محل الذهب وذلك باستخدام الحبال ثم قام المتهم بكسر أجزاء من “حديد” السلم ليتمكن من الدخول إلى العمارة والنزول عبر سلم العمارة إلى الدور الأرضى وبعد وصوله قام بثقب الجدار الفاصل بين مدخل العمارة والمحل ثم دخل واستولى على الذهب وفر هاربا.

ثم قام فريق البحث بربط الواقعة وهذا الأسلوب من السرقة بواقعة مماثلة حدثت فى محافظة قنا منذ عامين وبالبحث والتحرى عن مرتكب تلك الواقعة تبين أنه متخصص فى السرقة بهذا الأسلوب وأنه خرج من السجن منذ 6 أشهر وبمطابقة صورة هذا المتهم بصور كاميرات المراقبة التى التقطت صورا له أثناء صعوده من العمارة الأولى حيث إن بها شركة تأمين وكاميرات مراقبة تبين أن هذا المتهم هو ذاك الذى ارتكب الواقعة الجديدة فى الأقصر.

كانت مديرية أمن الأقصر قد نجحت بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمس الجمعة في ضبط المتهم بسرقة محل مجوهرات وبحوزته المسروقات التي تبلغ نحو 20 كيلو ذهب بقيمة 9 مليون جنيه .

حيث كشفت تحريات المقدم حسين كمال مفتش مباحث قسم الأقصر والرائد أحمد خليفة رئيس مباحث القسم بقياة اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي والعميد أحمد شتا رئيس المباحث بالمديرية أن وراء واقعة سرقة محل مجوهرات شهير بالأقصر سمكري سيارات يدعي محمد عصفور السيد الفخراني 40 سنة مقيم طنطا بمحافظات الغربية .

علي الفور تم إعداد كمين للمتهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية وتم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات التي تبلغ نحو 20 كيلو ذهب بقيمة نحو 9 مليون جنيه .

تبين أن المتهم متخصص في سرقة الذهب قدم إلى الأقصر يوم الجمعة الماضى وبدأ فى مراقبة المحل الذى حدده لتفيذ جريمته، واستمر فى ذلك لمدة يومين حتى جاء يوم تنفيذ العملية يوم الأحد الماضى، حيث استغل أن هذا اليوم إجازة لمحلات الذهب، فأعد العدة وتمكن من الصعود أعلى إحدى العمارات غير المسكونة الملاصقة لمحل الذهب، ثم نزل إلى داخل العمارة بحبل كان معه وبدأ فى ثقب جدار المحل واستمر ذلك 12 ساعة حتى تمكن من الدخول إلى المحل وسرقة محتوياته ثم خرج وفر هاربًا إلى محافظة الغربيةوبالتنسيق مع مباحث طنطا بالغربية تم تحديد مكان اختباء المتهم والمسروقات، وقامت مديرية أمن الأقصر بتكليف النقيبين محمد درويش ومحمد نصر معاونا المباحث، بالانتقال إلى الغربية والمشاركة فى ضبط المتهم الذى اعترف بارتكابه الواقهة وأرشد عن المسروقات