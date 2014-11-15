نقيب الصحفيين للأمن: “عليا الطلاق أنا اللي هقدم البلاغات”

طلب نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، من قيادات تأمين دار القضاء العالي السماح له بالدخول لمكتب النائب العام ليتقدم ببلاغات الصحفيين ضد رئيس نادي الزمالك .

وأخبر أحد قيادات الأمن نقيب الصحفيين، بأن محامي النقابة قدم البلاغات بالفعل للمكتب الفني للنائب العام فرد عليه رشوان منفعلا “عليا الطلاق أنا اللي هقدم البلاغات”، فإصطحبه 3 لواءات من مديرية أمن القاهرة لمكتب النائب العام منعا من احتكاك أنصار رئيس نادي الزمالك معه.

> في حين رفضت قوات الأمن دخول أيا من الصحفيين لدار القضاء العالي، وسمحت لأنصار رئيس نادي الزمالك من الدخول والإنتشار والتجمهر والهتاف داخل المبنى منذ الصباح.