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لماذا رفضت إليسا دعوة أحلام إلى العشاء؟

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لماذا رفضت إليسا دعوة أحلام إلى العشاء؟ لماذا رفضت إليسا دعوة أحلام إلى العشاء؟

الجمعة 14-11-2014 21:25

علمت "سيدتي نت" أن الفستان الذي ارتدته أحلام، خلال حلول إليسا ضيفة على برنامج "أراب أيدول"، في الأسبوع الفائت، كان من تصميم "توم فورد"، وقد اختارته ليتناسب مع أجواء أغنية إليسا "يا مرايتي".
وقد علمنا أن أحلام كانت ستقف بعد أداء إليسا لأغنيتها لتخبرها بأنّها ارتدت هذا الفستان خصيصاً لها، إلا أنّ "أم بي سي" لم تسمح لها بالقيام بهذا الأمر.
وكانت أحلام قد دعت إليسا إلى العشاء، لكنّ الأخيرة رفضت، ولم توفق على تلبية الدعوة، بسبب انصرافها فوراً بعد الحلقة. كذلك علمنا أنّ أحلام كانت قد علّقت بعد الحلقة على فستان إليسا الأول بأنه جريء، وانتقدت طريقة تقبيل وائل لها على المسرح.

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