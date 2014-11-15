جاستين بيبر مهدد بدخول السجن سنة كاملة

تسلم النجم العالمي Justin Bieber، استدعاء من أحد القضاة يطلب منه التوجه إلى الأرجنتين بغية الإدلاء بإفادة في قضية اعتداء يتورط فيها حراسه الشخصيين.

وكشفت صحيفة People الأمريكية ان القاضي يريد من Bieber أن يعود إلى الأرجنتين، للإجابة على بعض الأسئلة بشأن شجار دار بين حراسه الشخصيين وأحد المصورين خارج ناد في العاصمة بوينس آيرس في تشرين الثاني 2013.

وحينها، كان المصور قد إتهم المغني الكندي Justin بإرسال حراسه "الحمقى" للاعتداء عليه بالضرب، كما وصفهم.

وأمهل القاضي Justin Bieber 60 يوماً للتوجه إلى بوينس آيرس، وسيواجه عقوبة السجن طوال سنة كاملة في حال إدانته بالتسبب بتعرض المصور لإصابات بسيطة.

يشار إلى أن Bieber الذي نجا من حادث سير منذ فترة قصيرة، هو من أكثر النجوم المثيرين للمشاكل، بالرغم من إنسانيته التي تظهر من خلال تصرفاته وأعماله الخيرية.