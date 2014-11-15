بالصور: السلطان سليمان ينجح في إعادة مريم أوزيرلي إلى تركيا

عمان- سميرة حسنين

بعد مغادرتها تركيا فجأة إلى ألمانيا في أيار/مايو 2013 جراء إصابتها بمتلازمة الإرهاق الجسدي والنفسي، عادت

الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام إلى بلدها الأول تركيا بدون سابق إنذار، للمشاركة في تقديم جوائز النسخة التركية من المجلة العالمية men GQ مساء الأربعاء 12 نوفمبر، وأحدث حضورها المفاجىء في الحفل وصعودها على خشبة المسرح إلى جانب صديقها وزميلها الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان، عاصفة من التصفيق المطوّل من الجمهور والمشاهير إحتفاءً منهم بعودتها المفاجئة غير المتوقعة إلى تركيا، حيث عانقت خالد آرغنش بحرارة أمام الحضور، وفاجأت الجميع وأذهلتهم حين ركعت أمامه على الأرض جاثية بركبتيها أمامه مقدمة له جائزته كرجل العام في تركيا لعام 2014 مستحضرة بعفوية شخصيتها الدرامية السلطانة هيام، فقدمت له جائزته بطريقة تليق بشخصية السلطان سليمان، ما جعل الصحافة ومعجبيها الأتراك والأجانب يصفون ما فعلت بكلمات معبرة كان أجملها: سيظل الجميع يذكر لفترة طويلة مريم أوزيرلي لا كممثلة بل كأفضل وأعظم وأجمل مقدمة جائزة في المهرجانات الراقية ذات المستوى العالمي.

سر بكاء السلطان سليمان لحظة تتويجه

حضور مريم المفاجىء للحفل كما سرب القائمون عليه دون قيد أو شرط، كشف مدى حبها الكبير العميق لصديقها وشريكها ببطولة "حريم السلطان" خالد آرغنش لأكثر من ثلاث سنوات، فحين دعيت للحفل لتقدم بنفسها الجائزة له، وافقت بدون تردد، ولم تعلن حتى في حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) عن عزمها القدوم إلى تركيا ، وقد شكر خالد آرغنش مكرميه وشكر بشكل خاص زميلته مريم أوزيرلي على حضورها خصيصاً إلى اسطنبول لتقدم جائزته له بنفسها قائلاً "هذه الجائزة أستلمها اليوم نفسه الذي هو يوم ذكرى وفاة والدتي، فبكيت من حزني على فراقها ومن سعادتي بهذا التكريم في لحظة واحدة".

مريم أوزيرلي: أذهب إلى أفريقيا من أجل السلطان

وصرحت مريم أوزيرلي (السلطانة هيام) للصحافة في الحفل: خالد آرغنش صديقي المقرب، ولأجله أنا مستعدة للذهاب إلى أفريقيا، لهذا لم أتردد في الحضور إلى اسطنبول لتقديم جائزته له كرجل العام 2014 . وسأعود للإقامة في تركيا لفترة طويلة في يناير 2015 المقبل.

نسيم امرأة العام 2014

وتم في الحفل ذاته تتويج الممثلة ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم امرأة العام 2014 في تركيا، لتكون المرأة الجميلة الوحيدة المكرمة إلى جانب 11 رجلاً من مشاهير الفن والرياضة والأعمال والموسيقى .

وكان من بين المكرمين خطيب سنيم كوبال الشهيرة بنورالسابق لاعب كرة القدم الشهير أردا توران كرياضي العام و الممثل الصاعد كريم بورسين .

وشاركت النجمة الكبيرة نبهات شهري الشهيرة بالسطانة الأم في تقديم إحدى الجوائز على المسرح، وأيضاً النجمة التركية الشابة توبا بيوكستون الشهيرة بلميس التي تنافست بأناقتها البسيطة اللافتة السوداء،أناقة النجمتين مريم أوزيرلي وساريناي ساريكايا اللتين اشتركتا بارتداء فستانيّ سهرة باللون الأحمر ، وانحاز الحضور الأكبر إلى أناقة مريم أوزيرلي التي بدت أكثر أنوثة بفستانها من زميلتها ساريناي ساريكايا.

ولوحظ في الحفل ذاته العلاقة الباردة بين توبا بيوكستون ونبهات شهري إثر تصريح نبهات الأخير الذي لمحت فيه إلى أن توبا مجرد امرأة جميلة، ولم تثن عليها كممثلة عكس بيرين سات التي أشادت بأدائها في تصريحات سابقة لها في الصحافة التركية.

وبالطبع لم يفوت زملاء وأصدقاء مريم أوزيرلي فرصة لقاءها في اسطنبول حيث سهروا معها لساعات والتقطوا معها الكثير من الصور التذكارية التي نشروها فوراً على حساباتهم الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي (أنستغرام) وبالأخص: بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم وأوزان جوفين الشهير برستم باشا.