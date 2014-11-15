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بالفيديو: تخلّصي من "الكرش" خلال 3 أشهر

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بالفيديو: تخلّصي من "الكرش" خلال 3 أشهر بالفيديو: تخلّصي من "الكرش" خلال 3 أشهر

السبت 15-11-2014 16:02

تعتقد السيدات أنّهن يستطعن التخلّص من "" بالإكثار من ممارسة تمرينات المعدة. لكنّ مدرّب الرياضة بلال علوية ينفي صحّة هذا المعتقد الخاطئ، ويقدّم لك برنامجاً رياضياً منتظماً يُساعدك في إزالة المتراكمة حول المعدة، في خلال 3 أشهر.

إنّ تكدّس الشحوم حول منطقة البطن، يتسبّب بأمراض السكّري ومشكلات في القلب. لذا، يُنصح بممارسة تمرينات "الكارديو"، صباحاً على معدة فارغة، كالمشي أو الركض لمدّة 40 دقيقة، مع الحفاظ على عدد دقات القلب 65%، علماً بأنّ هذه الفترة هي الأكثر إحراقاً للدهون خلال اليوم، نتيجة هبوط السكّر في الدم وانخفاض مستوى "الجليكوجين" عند الاستيقاظ.
ولقياس عدد دقّات القلب، اعتمدي هذه المعادلة: 226 - السن، ما يعني أن دقات القلب يجب أن تسجّل 65 % من الناتج.

وإليك هذا البرنامج الرياضي الذي يتضمّن 10 تمرينات، عليك القيام بكلّ منها 10 مرات:
Walking lunges: قفي بشكل مستقيم، وامسكي الأوزان (الدمبل) بيديك، ثمّ قومي بالمشي، مع اعتماد القرفصاء
على 4 خطوات.
Chest flyes pullover and press mix: تفيد هذه الحركة الصدر. استلقي على ظهرك، وامسكي الأوزان بيديك،
وقومي بتحريكهما إلى الأعلى، ثمّ فوق الرأس، وخارج جسدك.
One leg one hand: ثبّتي ركبتك على الأرض، وحرّكي يدك اليمنى وساقك اليسرى معاً، والعكس صحيح.
Dead lift: قفي، وامسكي الأوزان بيديك، وقومي بتحريكهما إلى الأسفل، مع الحفاظ على ظهر مستقيم.
Bicycle Abs: استلقي على ظهرك، وقومي بتحريك يديك وقدميك، بشكل معاكس.
Kick back push up position: ثبّتي يديك على الأرض، وقومي بتحريك قدمك نحو الأعلى.
One hand swing shoulder press: اثني ركبتيك، وامسكي الأوزان بيدك، وحرّكيها نحو الأسفل، ثم باتجاه الأعلى.
Reverse flyes: اثني ركبتيك، وحرّكي يديك مع الأوزان خارج مستوى جسمك.
Reserve crunch: استلقي على الأرض، وضعي يديك خلف ظهرك، وانهضي برجليك باتجاه رأسك.
Walking plank: ثبّتي يديك وأطراف قدميك على الأرض، وحرّكي جسمك من خلال ملامسة كفك الأرض تارةً، وتارة أخرى ذراعك.

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سيدتي

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