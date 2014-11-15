حزب «صالح» يتهم «حوثيين» باقتحام أحد مقاره وسط اليمن

اتهم حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، على عبدالله صالح، السبت، مسلحين حوثيين باقتحام أحد مقراته في محافظة إب، وسط اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للحزب عن مصدر قيادي به، قوله إن «مسلحين من جماعة أنصار الله (الحوثيين) اقتحموا مساء أمس مقر الحزب بمديرية مُذيخرة في محافظة إب».

وأدان المصدر قيام المسلحين باقتحام المقر، داعياً في الوقت ذاته السلطات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والحزبية، مستغرباً من عملية الاقتحام من قبل الحوثيين الذين يعدون أهم شركاء العملية السياسية، حسب وصفه.

وكان مسلحون حوثيون دخلوا مدينة إبط عاصمة المحافظة التي تحمل نفس الاسم قبل أسابيع، ونشروا نقاط تفتيش فيها، وبسطوا سيطرتهم على مقر إدارة الأمن بالمحافظة، مع بسط نفوذهم على مدينة يريم التابعة لها ومركز مديرية الرضمة، ومناطق أخرى فيها منذ 21 سبتمبر الماضي.