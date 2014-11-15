طهطا مدينة «الخطف المسلح»… والأهالى يستغيثون بالسيسى

انتشرت، فى الفترة الأخيرة، «جرائم الخطف مقابل فدية» وأصبحت شئ معتاد عليه خاصة فى عدد من محافظات صعيد مصر، ولعل الظاهرة تتضح جليًا فى مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وتحديدًا بناحية الساحل، مما يعكس حالة القصور الأمنى تجاه هذا النوع من الوقائع.

تكرار الجرائم يُثير استياء الأهالى

أثار تعدد جرائم الخطف فى تلك الناحية بمدينة طهطا، سخط و استياء الأهالى، حيث أصبحت كلمة «تاجر» أو «صاحب ملك» أو «صيدلى» أو «طبيب» بمثابة ابتلاء يحاول الجميع الهروب منه وعدم إظهاره للمحيطين به .

وتستمر معاناة الأهالى، حيث أصبح الخاطفين مجرد أشباح تسطر أسمائها فى محاضر الشرطة التى لاتسمن ولاتغنى من جوع، وتتحول جرائم الخطف إلى ظاهرة لها جذور راسخة بالناحية يراهن الجميع على استمرارها بقوة بل وتفاقمها حال استمرار الوضع الأمنى المتردى على ما هو عليه، والذى أقترب البعض منى وصفه بـ«المتعمد».

وترصد وكالة« ONA»، بعض وقائع خطف مواطنى ساحل طهطا والتى يعترف بها الأمن من خلال محاضره الرسمية، والتى انتهت أما بدفع الفدية أو القتل أو الإصابة بطقات نارية، ربما تنتهى بأحداث عاهة مستدمية… تلك النماذج وغيرها الكثير يشترك أبطالها فى أنهم أما أصحاب تجارة أو ملك ويعيشون فى تلك الناحية التى أصبحت «مستهدفة».

مقتل والد صيدلى فى هجوم مسلح

اقتحم، مساء أمس الجمعة، عدد من المسلحين، صيدلية، محاولين اختطاف صيدلى، وعندما حاول والده الذى كان متواجد معه بالصيدلية، و بغريزة الأبوة دافع الأب عن نجله ليتلقى عقاب قاسى من الجناة بأن أطلقوا على رأسه رصاصة أودت بحياته.

وقال محضر الشرطة عقب ذلك، إن الجثة للمواطن جمال جاد بشاى 59 عامًا، ويعمل موظف بمحكمة طهطا، وإن نجله الصيدلى ويدعى روبير 30 عاما هو المستهدف، وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 2404 ادارى القسم، وجارى البحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

مسلحون يطلقون وابل من الرصاص على صاحب مستودع حديد

تبلغ لقسم شرطة طهطا، من الأهالى، قيام عدد من الأفراد يحملون الأسلحة الألية ويستقلون سيارة ملاكي، بمحاولة اختطاف عماد جرجس غالي 30 سنة حاصل علي بكالوريوس وصاحب مستودع حديد واسمنت بشارع النصر البحري بساحل طهطا.

وعندما حاول الضحية المقاومة، أطلقوا عليه وابل من النيران، مما أدى إلى إصابته فى قدميه، فأصبح طريح الفراش، بعد أن تكلف علاجه عشرات الالاف وربما بات فى انتظار عاهة محققة وجارى البحث أيضا عن اشباح تلك الواقعة.

وأسرة صاحب معرض سراميك تدفع فدية ماليه لتحريره من خاطفيه

وأثناء تواجد المواطن صفوت فايز فلتاؤس 45 سنة صاحب معرض سيراميك بالمحل الخاص بطهطا، فوجئ بتوقف سيارة مكروباص يستقلها مجموعة مسلحة من الأشخاص قاموا باقتياده تحت تهديد السلاح لداخل السيارة والهروب به سريعا.

وتم إبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة، ولم تنجح فى إطلاق سراحه إلا بعد قيام أسرته بدفع فدية مالية لخاطفيه، ولم يتم التوصل إليهم حتى الآن .

الأجهزة الأمنية بطهطا تفشل فى اختراق التشكيلات العصابية

تلك النماذج وغيرها الكثير بمثابة دليل واضح على فشل المنظومة الامنية بمدينة طهطا فى اختراق تلك التشكيلات العصابية المنظمة والتى وصفها العديد من أهالى ساحل طهطا بانها استطاعت ان تخترق المنظومة الامنية بمدينة طهطا بصورة أو بأخرى، ليظل الوضع الأمنى المتردى بتلك المدينة باقٍ على حاله دون أى تغيير، وتظل عمليات الخطف كما هى وبنفس الطريقة وكأن شئ لم يحدث .

والأهالى يستغيثون بالسيسى

لم يبقى أمام مواطنى تلك الناحية التى يبدو أنها خارج الحدود الأمنية للمحافظة، إلا توجيه نداء الى الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل ومنع المهزلة الأمنية وحياة القلق التى يعيشها أهالى الناحية، فلا صوت يعلو الآن داخل ساحل طهطا فوق صوت الاستغاثة التى يطلبها الجميع من رئيس الدولة .