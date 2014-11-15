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مدير شركة ينصب على محام بزعم قدرته على الاستثمار في مجال «تراب الذهب»

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مدير شركة ينصب على محام بزعم قدرته على الاستثمار في مجال «تراب الذهب» مدير شركة ينصب على محام بزعم قدرته على الاستثمار في مجال «تراب الذهب»

أرشيفية

قام مدير شركة الحياة للاستثمار العقاري بالنصب والاحتيال على محام والاستيلاء منه على مبلغ 304000 دولار أمريكي، بعد إيهامه بقدرته على استثمارها في مجال نقل تراب الذهب من أحد المناجم بدولة غانا إلي دولة دبي.

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من المدعو محمد ح م سن 69 محام مقيم كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ بقيام المدعو/ إبراهيم ع أ 49 سنة مدير شركة الحياه للاستثمار العقاري مقيم دائرة قسم أول الرمل بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه علي مبالغ مالية بلغت جملتها ” 304000 ” دولار أمريكي بعد إيهامه بقدرته علي استثمارها في مجال نقل تراب الذهب من أحد المناجم بدولة غانا إلي دولة دبي بزعم حصوله علي حكم صادر من المحكمة العليا بدولة غانا يختصه باحتكار ذلك النشاط وإيهامه بنسب ربح عالية .

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأن المتحري عنه سبق اتهامه في  3 قضايا ” شيك – خطف ” آخرهم القضية جنح قسم أول الرمل ” شيك ” وقيامه بإيهام المجني عليه بمشروع وهمي يتمثل في احتكاره نقل تراب الذهب من دولة غانا لتصنيعه بدولة دبي وإمعانا منه في النصب عليه وأعطي الشاكي شيك بنكي بالعملة المصرية أثبت فيه قيمة المبلغ الذي تحصل عليه بالدولار الأمريكي وتبين أنه بدون رصيد وتهرب من رد المبالغ، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه واعترف.

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