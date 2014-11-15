بالصور.. دورة كرة القدم تحت شعار إحمى مصر وابنيها بالإسكندرية

نظم مركز شباب الظاهرية بالاسكندرية بالتعاون مع جمعية تحديث الصناعات الصغيرة و تم دورة خماسية لكرة القدم وبنظام خروج المهزوم تحت رعاية نادر عبد الهادى – رئيس الجمعية تحت شعار “احمى مصر و ابنيها”، والتى تستهدف استغلال طاقة الشباب فى الرياضة واسعادهم وابعادهم عن المخدرات، وقد تم الاتفاق على رعاية دورات فى رياضة الكارتية والكونغفو وايضا تبنى نفس الشعار و رعاية دورات اخرى لكرة القدم بمواعيد دورية ثابتة سنويا.

وقد شارك عدد 16 فرقة باجمالى 128 شاب بتمثيل لأندية وجمعيات وتجمعات شباب من دائرة الرمل من الظاهرية الى ابيس الثانية، وعدد مباريات 15 مباراه, وقد فاز بالبطولة فريق نادى زهور الرمل.