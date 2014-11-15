أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. دورة كرة القدم تحت شعار إحمى مصر وابنيها بالإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. دورة كرة القدم تحت شعار إحمى مصر وابنيها بالإسكندرية بالصور.. دورة كرة القدم تحت شعار إحمى مصر وابنيها بالإسكندرية

صورة أثناء الدورة

نظم  مركز شباب الظاهرية بالاسكندرية  بالتعاون مع جمعية تحديث الصناعات الصغيرة و تم  دورة خماسية لكرة القدم وبنظام خروج المهزوم تحت رعاية نادر عبد الهادى – رئيس الجمعية تحت شعار “احمى و ابنيها”، والتى تستهدف استغلال طاقة الشباب فى الرياضة واسعادهم وابعادهم عن المخدرات، وقد تم الاتفاق على رعاية دورات فى الكارتية والكونغفو وايضا تبنى نفس الشعار و رعاية دورات اخرى لكرة القدم بمواعيد دورية ثابتة سنويا. 

وقد شارك عدد 16 فرقة باجمالى 128 شاب بتمثيل لأندية وجمعيات وتجمعات شباب من دائرة الرمل من الظاهرية الى ابيس الثانية، وعدد مباريات 15 مباراه, وقد فاز بالبطولة فريق نادى زهور الرمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر