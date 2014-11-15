المجلس القومي للقبائل العربية يستنكر الهجوم على محافظ الإسماعيلية ويطالب ببقائه

استنكر الشيخ احمد سلامة داؤد نائب رئيس المجلس القومي لشئون القبائل العربية الهجوم الذي تشنه بعض المواقع الالكترونية وبرامج التوك شوك و مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تم تسجيله للواء القصاص اثناء مؤتمر جماهيري عقده بمواطني قرية ابوسلطان

> التابعة لمركز ومدينة فايد .

> واوضح داؤد ان الهجوم لا يمثل الا فئة من متصيدي الاخطاء و المتربصين بالمحافظ للاساءة له عن عمد في الوقت الذي ينفذ فيه هؤلاء المتصيدون اجندات خارجية تهدف الى تهديد امن وسلامة البلاد .

> مشيدا بدور اللواء القصاص الهام والحيوي في حل العديد من القضايا والمشكلات الملحة داخل المحافظة منها توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للعديد من القرى والمناطق النائية وافتتاح العديد من المدارس و المرافق التي تخدم المواطن الاسماعيلي في المقام الاول اضافة الى جولاته الحيوية بالمدارس والوحدات الصحية والمستشفيات المركزية ومختلف القطاعت الخدمية بالمحافظة .

كما أن تواجده وسط الأهالي بشكل مستمر من خلال المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها بشكل دوري يعتبر خير دليل على تفانيه واخلاصه في عمله .

> كما اشاد نائب رئيس المجلس القومي لشئون القبائل العربية بدور المحافظ في انهاء خصومة ثأرية بين عائلتي ابوشيكوي بمركز القصاصين منذ حوالي اسبوعين والتي حقنت دماء كادت تسيل على الارض .

> لافتا الى دور المحافظ الهام والحيوي في انجاح مشروع قناة السويس الجديد من خلال مرافقته للمسئولين والوزراء اثناء زيارتهم للمشروع مما يجعل للمحافظة اهمية حيوية في توفير فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارت لها .

> مطالبا المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بالابقاء على اللواء احمد القصاص محافظا للاسماعيلية وعدم الانصياع للدعوات المخربة التي تهدف الى اثارة الفتن والبلبلة وانشقاق الصف داخل الاسماعيلية ،مع ضرورة اجراء تحقيقات موسعة لكشف المتورطين في تسريب مقطع الفيديو الى مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ومحاسبتهم .

واكد الشيخ احمد سلامة داؤد على وقوفه بجانب اللواء القصاص وتأييده له بقاؤه في منصبه محافظا للإسماعيلية لتحقيق الصالح العام للمواطن الاسماعيلي في المقام الاول والاخير .