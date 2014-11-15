إصابة أمينى شرطة ومواطن بطلقات نارية في مطاردة تشكيل عصابي بقليوب

القت مباحث قليوب القبض على عاطل متهم بتكوين تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه على طريق قليوب، وفر الاخرهاربا ، في مطاردة بالاسلحة النارية أصيب خلالها أمينا شرطة بالخرطوش وأحد المواطنين.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية اخطارا بتعرض مواطنين للسرقة بالإكراه على طريق قليوب – بلقس، وتوصل التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من وائل .ت. ك 38 سنة عاطل وأحمد .ز. ا 18 سنة عاطل “هارب”.

تم استهداف المتهمين، وحال مشاهدتهما القوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية مما اضطرهم للرد عليهما ومبادلتهما إطلاق الأعيرة النارية، وأمكن السيطرة على الموقف وضبط المتهم الأول وبحوزته بندقية آلية وفر المتهم الثانى هارباً، وأثناء ذلك أطلق عيار نارى من سلاح خرطوش محلى الصنع كان بحوزته ونتج عنه إصابة كل من أمينى الشرطة السيد السيد سليمان 35 سنة من قوة مباحث مركز قليوب، وأحمد شوقى محمد 40 سنة من قوة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفرت عن التحريات والضبط، اعترف بصحتها، وبتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما بالاشتراك وآخرين جار تحديدهم.

تم نقل المصابين الى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.