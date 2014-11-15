شكري يلتقي وزير خارجية الإمارات والبحرين

علي هامش مشاركته في أعمال منتدى “صير بن ياس” أجرى سامح شكري وزير الخارجية مشاورات سياسية مع نظيره الإماراتي الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان” حيث تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء التطورات والقضايا الإقليمية لاسيما ما يخص الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن.

> وفي سياق متصل، التقى “شكرى” وزير خارجية البحرين الشيخ “خالد الاحمد” حيث ناقشا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

> تجدر الإشارة، الي ان وزير الخارجية استعرض مع نظيريه الإماراتي والبحريني جهود مصر في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والتحضير لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس القادم.

> وأبرزت مقابلات “شكري” مدى توافق وجهات النظر حول أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة ظاهرة الإرهاب الممجوجة، والاتفاق علي ضرورة مواجهة الإرهاب في كافة صوره وأشكاله وبصورة شاملة.

> كما اتفقوا علي أهمية العمل على تعضيد التضامن العربي ليتسنى مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وإقرار السبل الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.