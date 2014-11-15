العثور علي جثة متحللة على أحد شواطئ سفاجا

عثرت الاجهزة الامنية بسفاجا ،علي جثة متحلله علي احد الشواطئ بسفاجا ، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثة وتم نقلها لمشرحة المستشفي العام بسفاجا . وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .

> وقرر المستشار وليد هارون رئيس النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعه وتحديد بيانات الجثة .