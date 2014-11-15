أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

العثور علي جثة متحللة على أحد شواطئ سفاجا

Google+ Print
العثور علي جثة متحللة على أحد شواطئ سفاجا العثور علي جثة متحللة على أحد شواطئ سفاجا

جثة – أرشيفية

عثرت الاجهزة الامنية بسفاجا ،علي جثة متحلله علي احد الشواطئ بسفاجا ، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثة وتم نقلها لمشرحة المستشفي العام بسفاجا . وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات .
> وقرر المستشار وليد هارون رئيس النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعه وتحديد بيانات الجثة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا