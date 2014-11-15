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الأمم المتحدة: 7 ملايين طفل سوري وعراقي سيواجهون «شتاءً قاسيًا» هذا العام

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان، أن نحو 7 ملايين طفل سوري وعراقي عالقين في النزاع الدائر في البلدين سيواجهون «شتاءً قاسيًا» هذا العام.

وقالت المنظمة في بيان إن «7 ملايين طفل سوري وعراقي عالقين في النزاع (الدائر في بلديهما) سيواجهون شتاءً قاسيًا (هذا العام) مع اقتراب موسم الشتاء برياحه الباردة وأمطاره المتجمدة ودرجات الحرارة المتدنية من الشرق الأوسط الذي مزقته النزاعات».

ونقل البيان عن ماريا كالفيس، المديرة الإقليمية لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه «بعد كل ما عانوه بسبب النزاعات الدائرة في سوريا والعراق، سيحتاج أطفال المنطقة لحمايتنا بشكل ملح بسبب قدوم فصل الشتاء وتزايد أعداد الأسر المهجرة».

وأضافت: «لكن بسبب الأوضاع الحرجة التي تتعلق بالقدرة على الوصول لهذه الفئات ونقص التمويل فلن نتمكن للأسف من الوصول للعديد من الأطفال».

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