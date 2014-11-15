الرئيس الأفغاني في أول زيارة لباكستان على أمل السلام مع «طالبان»

بدأ الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الجمعة، زيارته الرسمية الأولى إلى باكستان المجاورة أملًا بتحسين العلاقات بين البلدين والعمل على حمل متمردي حركة «طالبان» على الانخراط في عملية سلام مع اقتراب انسحاب القوات الدولية من بلاده.

وسيجري غني محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، كما يحضران، السبت، مباراة كريكت بين منتخبي البلدين في إسلام أباد ما يشكل مبادرة تهدئة بعد التوتر الحدودي المتقطع بين البلدين.

ويتبادل البلدان الاتهامات بالسماح لمتمردي حركة «طالبان» بشن عمليات انطلاقًا من قواعد في مناطق حدودية مما يهدد الاستقرار الإقليمي.

وعمد الرئيس الأفغاني السابق، حميد كرزاي، باستمرار إلى اتهام باكستان بدعم تمرد «طالبان» من أجل زعزعة الاستقرار في بلاده في محاولة للتصدي لنفوذ الهند هناك.