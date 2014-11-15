ليبيا تفرج عن 9 مواطنين أتراك احتجزتهم قوات «حفتر»

أفرجت ليبيا، الجمعة، عن 9 مواطنين أتراك كانوا محتجزين لدى قوات الجيش الليبي في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، وذلك بحسب بيان من الحكومة الليبية المؤقتة والمعترف بها دوليًا.

وأضاف البيان أنه تم تسليم الأتراك المفرج عنهم إلى ممثل من أنقرة في مدينة البيضاء، في حضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجيش الليبي وبعثة الأمم المتحدة.

وكان المواطنون الأتراك قد احتجزوا على يد جنود اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي شن في مايو هجومًا واسع النطاق ضد متشددين «إسلاميين» في مدينة بنغازي الليبية.

وأوضح البيان أن عملية الافراج عن الأتراك جاءت بناء على طلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.