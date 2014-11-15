أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

ليبيا تفرج عن 9 مواطنين أتراك احتجزتهم قوات «حفتر»

Google+ Print

أفرجت ليبيا، الجمعة، عن 9 مواطنين أتراك كانوا محتجزين لدى قوات الجيش الليبي في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، وذلك بحسب بيان من الليبية المؤقتة والمعترف بها دوليًا.

وأضاف البيان أنه تم تسليم الأتراك المفرج عنهم إلى ممثل من أنقرة في مدينة البيضاء، في حضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجيش الليبي وبعثة الأمم المتحدة.

وكان المواطنون الأتراك قد احتجزوا على يد جنود اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي شن في مايو هجومًا واسع النطاق ضد متشددين «إسلاميين» في مدينة بنغازي الليبية.

وأوضح البيان أن عملية الافراج عن الأتراك جاءت بناء على طلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا