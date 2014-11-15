رئيس الاستخبارات الأمريكية يروي قصة رحلته السرية إلى كوريا الشمالية

من عطل في الطائرة في هاواي إلى رحلة «لا نهاية لها» بالسيارة وعشاء كوري من 12 طبقًا والإعلام الدعائي الكورية الشمالية مصدرًا وحيدًا للقراءة، يروي رئيس الاستخبارات الأمريكية، جيمس كلابر، قصة مهمته السرية التي سمحت بإطلاق سراح أمريكيين 2 محتجزين في كوريا الشمالية.

ويقول الموقع الالكتروني لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن بيونج يانج أبلغت الولايات المتحدة مطلع نوفمبر أنها مستعدة لاستقبال وفد أمريكي بقيادة مسؤولين كبار لمناقشة مسألة إطلاق سراح كينيث باي وماثيو تود ميلر.

وفي الساعات التي تلت، قرر البيت الأبيض إرسال كلابر، بعد اجتماع استراتيجي لتحديد «ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال»، كما قال كلابر للصحيفة.

وغادر كلابر واشنطن ليل الرابع من نوفمبر وعلق يومًا ونصف اليوم في هاواي بسبب عطل أصاب الطائرة التي تقله.

وفي 7 نوفمبر استقبله وزير أمن الدولة، الجنرال كيم وونج هونج. وقد استقل بعد ذلك سيارة مع عدد من المرافقين لرحلة «بلا نهاية» استمرت 45 دقيقة.

وقال كلابر إن المناقشات «بدأت مع (الجنرال) كيم فورًا. كان يتوقع اختراقًا ما وأنني سأعرض شيئًا مهمًا أو اعترافًا أو اتفاق سلام، لا يهم». وأضاف: «بالتأكيد لم أكن هناك لهذا الهدف وهذا ما أثار خيبة أملهم».

تلا ذلك عشاء في مطعم قدم خلاله 12 طبقًا واستمر 3 ساعات، تحدث فيه الحاضرون عن قضايا جيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية. وبعد ذلك قدم كلابر رسالة الرئيس، باراك أوباما، التي كتبت باللغة الانجليزية.

ووصفت الرسالة كلابر بأنه موفد الرئيس، ووصفت إطلاق سراح الأمريكيين بـ«المبادرة الإيجابية»، لكنها لم تتضمن «أي اعتذارات».

وفي اليوم التالي بقي كلابر في غرفته بينما ذهب الطبيب الذي رافقه لزيارة باي وميلر. ولم يكن لديه ما يقرأه سوى مجلتين دعائيتين تضمان صورًا لكوريين شماليين يقطفون التفاح وهم يبتسمون ويعدون ثمار البحر.

وفي منتصف النهار، أعلن له مسؤول أنه «جرد من صفته» ولم يعد يعتبر موفدًا لأوباما. لذلك «لم تعد الحكومة الكورية الشمالية تستطيع ضمان أمني».

وبعد 3 ساعات، أبلغ أن أمام وفده 20 دقيقة ليحزم أمتعته. واقتيد الجميع إلى فندق فخم حيث وجدوا بانتظارهم مسؤولين من مكتب المدعي، بينما اقتيد الأمريكيان المحتجزان بلباس السجناء إلى البهو.

وقال كلابر إن «كيم التفت إليّ وقال إنه يأمل أن نتمكن من التحاور في المستقبل، لكن ليس بشأن المعتقلين». وأضاف المسؤول الأمريكي أنه صافح المسؤول الكوري الشمالي وشكره.

وفي الطريق إلى المطار، عبر شاب كوري شمالي عن أسفه لتقسيم كوريا، وسأل كلابر ما إذا كان سيعود إلى بيونج يانج. وقال كلابر: «أعتقد أن ذلك يثير التفاؤل فعلًا».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في بيان، قبل أسبوع أنه تم الإفراج عن أمريكيين اثنين كانت تحتجزهما حكومة كوريا الشمالية. وقالت الخارجية إنها ترحب بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين كينيث باي وماثيو تود ميلر من كوريا الشمالية حيث كانا يحتجز أحدهما منذ عامين وآخر منذ 7 أشهر«.

وجاء الإفراج عنهما بعد أسبوعين من إطلاق سراح الأمريكي، جفري فاول، (56 عامًا) الذي سجن في أبريل في كوريا الشمالية أيضَا بعد أن ترك نسخة من الانجيل في حمام ناد ليلي.

واعتقل باي (42 عامًا) وهو مبشر كوري أمريكي في نوفمبر 2012، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة 15 عامًا مع الأشغال الشاقة. أما ميلر (24 عامًا)، فقد حكمت عليه المحكمة الكورية الشمالية العليا بالسجن لمدة 6 سنوات مع الأشغال الشاقة بعد اعتقاله في أبريل واتهامه بتمزيق تأشيرته ومطالبته باللجوء.

وأدانت واشنطن بيونج يانج لاعتقالها الأمريكيين، وقالت إن اعتقالهما جاء للحصول على تنازلات دبلوماسية.