أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

أمريكية تقطع أول صلاة للمسلمين في الكاتدرائية الوطنية (صور وفيديو)

Google+ Print

قطعت سيدة أمريكية لفترة وجيزة أول صلاة للمسلمين تقام في الكاتدرائية الوطنية، وهي أحد المعالم الكنسية البارزة في العاصمة الأمريكية، الجمعة، ولكن الصلاة استمرت بخطبة عن التسامح.

وتمكنت المحتجة، وهي من ولاية ميشيجان، من التسلل إلى الصلاة، التي أقيمت في ظل إجراءات أمن مشددة ومن خلال دعوات فقط، صارخة في الحضور: «اخرجوا من كنيستنا».

jjjjjj_small.png

وألقى إبراهيم رسول، سفير جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة، خطبة دافع فيها عن الحرية الدينية وأدان في الوقت نفسه المتطرفين الإسلاميين بوصفهم «تهديدًا خطيرًا على العالم»، قائلًا إنهم «يغزون الأراضي ويقطعون رؤوس الصحفيين ويعدمون المدنيين ويعلنون الحرب على أي شخص مختلف معهم».

fff_small.png

ونظم رسول ومعه القس كانون جينا كامبيل، وهو من الكاتدرائية الوطنية، الصلاة، بمساعدة جمعية «كل مسلمي منطقة دالاس»، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ومجلس الشوؤن العامة الإسلامي وجماعة مسجد الأمة.

ورحب كامبيل بهذا التجمع الديني، قائلا إن «الكاتدرائية الوطنية مكان للصلاة لكل الناس»، مضيفًا: «فلنفتح قلوبنا ونسعى لتعميق الرحمة لأننا نعبد نفس الإله».

في السياق نفسه، قال المنظمون إنهم يأملون بأن تعزز صلاة الجمعة التفاهم بين الديانات والتسامح.

وخارج الكنيسة بعد انتهاء الصلاة، قالت المحتجة الأمريكية، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، إنها لم تُعتقل، مبررة ما قامت به: «لم أفعل ذلك لنفسي. فعلت ذلك من أجل الرب».

ولم تكن المحتجة وحدها في التنديد بإقامة المسلمين صلاتهم في الكاتدرائية الوطنية، فانتقد القس فرانكلين جراهام، نجل القس الأنجيلي الأمريكي، بيل جراهام، أحد أبرز الزعماء المسيحيين في أمريكا، عبر صفحته في «فيس بوك»، الخميس، خطة استضافة صلاة الجمعة في الكاتدرائية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية