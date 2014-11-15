شاهدي بالصور أجمل إطلالات صديقة ليوناردو دي كابريو السريّة!

Toni Garrn عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة وصاحبة الجمال الباهر والإطلالات الأنيقة نالت نجوميتها بعد أن أصبحت إحدى أهمّ المشاركات في عروض Victoria’s Secret السنوية؛ وهذا على الأرجح ما جعل النجم العالمي Leonardo DiCaprio يقع في غرامها، بالرغم من أنها تصغره بـ 18 عاماً، لكنّ الغريب أننا نادراً ما نراهما سوياً، خصوصاً في المناسبات الكبيرة، حيث يفضّل اصطحاب والدته على السجّادة الحمراء.

تتمتع Toni بأناقة بالغة. وكونها عارضة أزياء شهيرة، فهي على احتكاك دائم بأحدث صيحات الموضة. لذلك، نلاحظ أن إطلالاتها عصرية دائماً، وفساتينها التي تختارها على السجادة الحمراء أنيقة، وفاخرة، وتختارها من أشهر دور الأزياء العالمية، من مثيلات: Elie Saab، Zac Posen، Balmain، Stella McCartney وغيرها...

والجميل في أسلوب Toni في الموضة أنها لاتبالغ في اختياراتها، في وقت تكون فيه إطلالاتها أنيقة وناعمة وقادرة على خطف جميع الأضواء، ما جعلها إحدى أكثر عارضات الأزياء أناقة في العالم.

لكن السؤال يبقى: لماذا لا ترافق Leonardo DiCaprio إلى المناسبات الكبيرة، ولماذا يُبقي علاقتهما بعيدة من الأضواء؟! هذا ما نستطيع الإجابة عنه! لكن شاهدي أجمل إطلالاتها هنا، وأخبرينا رأيك بأناقتها وجمالها.

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