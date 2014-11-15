المصرية لشباب الأعمال تشارك فى مؤتمر دولي لتمويل مشروعات البنية التحتية بدبي

تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، بالتنسيق مع شركة إنارة للطاقة والاستثمار الصناعي أحد رعاة مؤتمر “تمويل البنية التحتية والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا”، والمقرر إنعقاده بدبي الاسبوع الجاري، لبحث فرص الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى عدد آخر من القطاعات التي تخدم الاقتصاد.

وأشارت الجمعية خلال البيان ، أن الهدف من المؤتمر هو خلق الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري، والعمل بعد انتهاء المؤتمر علي الحصول علي إتفاقيات وعقود إستثمارية في أهم المجالات التي تصب في صالحنا، والتركيز علي قطاع الطاقة لجذب الاستثمارات إليه.

وأضافت الجمعية في بيانها ، أن الوفد المتجه لحضور المؤتمر يشمل حسام فريد رئيس الجمعية وعمرصبور وخالد الميقاتي، الرؤساء السابقين للجمعية، وأحمد مشهور الأمين العام للجمعية، بالإضافة إلى شريف عطيفة ممثلا لوزارة الاستثمار، وعاطر حنورة ممثلا لوزارة المالية، إضافة إلى ممثل من اتحاد الصناعات، وجمعية أيبيا، بالإضافة إلى ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، وشريف الجبلي رئيس لجنة الطاقة بالجمعية والعضو المنتدب لإنارة، وكريم هلال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي كابتل، وهبة عبد اللطيف بنك الـCIB.