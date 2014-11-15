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بالفيديو.. لص يقتحم مطعمًا صينيًا بحقنة ملوثة بـ «الإيدز» للسطو عليه

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بالفيديو.. لص يقتحم مطعمًا صينيًا بحقنة ملوثة بـ «الإيدز» للسطو عليه بالفيديو.. لص يقتحم مطعمًا صينيًا بحقنة ملوثة بـ «الإيدز» للسطو عليه

اللص يحمل حقنة ملوثة بـ «الإيدز» للسطو علي المطعم

اقتحم لص مطعمًا صينيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حاملاً معه حقنة ملوثة بفيروس «الإيدز» بغرض السطو عليه، إذ جاء هذا السارق خلف امرأة، صارخاً بأعلى صوته «أنا مصاب بالإيدز…أعطني أموالك»، ملوحاً بالإبرة الملوثة في يده.

وسجلت كاميرا المطعم مقطع الذي يظهر فيه الشاب وعمره تقريباً كما يبدو من وجهه 32 عاماً، بحسب صحيفة نيويورك دايلي نيوز الأمريكي، وعلى الرغم من أنه كان يتحدث الإسبانية، إلا أن المرأة أدركت كلمة «الإيدز» ، وعلمت أن الحقنة ملوثة ومميتة.

أخرجت المرأة على الفور كل ما تملك من مال (200 دولار أمريكي) وأعطته إياه، وبعد الحادثة اتصل المطعم الصيني الذي يدعى «إيدي» الواقع في مدنية فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية بالشرطة، التي عممت صور هذا الشاب في جميع أرجاء المدينة، والذي كان يرتدي بزة رياضية من نوع أديداس.

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