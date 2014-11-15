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قوات “البيشمركة” تحرر قرية بكركوك من قبضة داعش

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قوات “البيشمركة” تحرر قرية بكركوك من قبضة داعش قوات “البيشمركة” تحرر قرية بكركوك من قبضة داعش

أعلنت قائم مقامية قضاء الدبس بمحافظة كركوك اليوم أن قوات البيشمركة سيطرت على قرية بالقضاء بعد قتلها 35 مسلحا من تنظيم “داعش”.

وقال قائم مقام قضاء الدبس عبدالله الصالحي في تصريحات لموقع “السومرية نيوز”، إن “قوة تابعة للبيشمركة نفذت، في ساعة متاخرة من الليلة الماضية، عملية أمنية في قرية خرابة روت التابعة لقضاء الدبس “45 كلم شمال غربي كركوك”، أسفرت عن مقتل 35 عنصرًا من تنظيم داعش والسيطرة على القرية والمناطق المحيطة بها”.

وأضاف الصالحي أن “العملية أسفرت أيضا عن استيلاء البيشمركة على اعتدة الإرهابيين”.

يذكر أن محافظة كركوك، “250 كلم شمال بغداد”، تعد من المناطق المتنازع عليها،وتشهد أعمال عنف شبه مستمرة،تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين على حد سواء في عموم المحافظة، وتخضع حالياً لسيطرة قوات الشرطة العراقية و البيشمركة الكردية عقب التطورات الأخيرة في الموصل وصلاح الدين، باستثناء قضاء الحويجة الذي يشهد تواجداً مكثفاً لعناصر تنظيم “داعش”، بحسب المصادر الأمنية.

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