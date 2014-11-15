محافظ أسيوط يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات ويمنح “تروسيكل” لمواطن

تفقد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، عددًا من شوارع مدينة أسيوط، للوقوف على مستوى النظافة ورفع الإشغالات بهدف تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع والميادين لتظهر بصورة حضارية تليق بالمحافظة، رافقه خلال الجولة مستشاري المحافظة لشئون المحليات ورئيسا حي شرق وغرب مدينة أسيوط والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكلف حماد رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات ودهان البلدورات والأرصفة وإزالة الملصقات التي تشوه الأسوار والحوائط واقترح وضع لوحات إعلانية بالميادين العامة تبث أخبار وييانات عن المحافظة وتحديث بيانتها حتى تكون نافذة للمواطنين للاطلاع على كل ما هو جديد من أخبار المحافظة.

وألتقى العديد من المواطنين الذين تصادف وجودهم خلال الجولة واستمع إلى مطالبهم وأمر بشراء تروسيكل لمواطن يدعى أحمد حامد حسن مقيم بقرية كوم أبو شيل لعدم وجود مصدر رزق لاعانته على ظروفه المعيشية الصعبة.