ننشر خطوط سير أتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة في القاهرة

أعلن هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اليوم السبت، الانتهاء من استخراج جميع التراخيص الخاصة بأتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عطية أن الأتوبيسات عددها 10، والتذكرة لن تزيد قيمتها عن الجنيهين، وجميع الخطوط تم تعزيزها بسيارة واحدة، عدا خط الشيخ زايد وتم تعزيزه بسيارتين وكذلك خط مدينة بدر.

والخطوط هى:

1016 (مدينة بدر – أحمد حلمى – 6أكتوبر).

> 1017 (6أكتوبر- محور 26 يوليو – ميدان لبنان- كوبرى الساحل- شبرا الخيمة).

> 1018 (التجمع الثالث- التجمع الخامس- محور الna- محور الشهيد – أحمد حلمى).

> 1019 (الحى الثامن – مصطفى النحاس – شارع الطيران – رابعة العدوية – الفردوس- حدائق زينهم).

> 1020 (مدينة الشيخ زايد – محور 26 يوليو- ميدان لبنان – العجوزة – الإسعاف- أحمد حلمى).

> 1021 (امبابة- العجوزة –الإسعاف- أحمد سعيد – صلاح سالم – مساكن الشروق).

> 1022 (6أكتوبر – طريق الواحات – الرماية – شارع الهرم – الجيزة).

> 1023 (مدينة بدر – طريق السويس – أحمد حلمى).

يذكر أن أتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة، تحمل اللون الأزرق وبها ثلاثة أبواب غير الأتوبيسات الأخرى، ويخصص الباب الذى فى المنتصف لصعود ونزول ذوى الاحتياجات الخاصة، نظرا لتزويده بمنطقة تسمح بصعود كراسيهم المتحركة عليها.