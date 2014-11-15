أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشر خطوط سير أتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة في القاهرة

Google+ Print
ننشر خطوط سير أتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة في القاهرة ننشر خطوط سير أتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة في القاهرة

الأتوبيسات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة

أعلن هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اليوم السبت، الانتهاء من استخراج جميع التراخيص الخاصة بأتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف عطية أن الأتوبيسات عددها 10، والتذكرة لن تزيد قيمتها عن الجنيهين، وجميع الخطوط تم تعزيزها بسيارة واحدة، عدا خط الشيخ زايد وتم تعزيزه بسيارتين وكذلك خط مدينة بدر.

والخطوط هى:

1016 (مدينة بدر – أحمد حلمى – 6أكتوبر).
> 1017 (6أكتوبر- محور 26 يوليو – ميدان لبنان- كوبرى الساحل- شبرا الخيمة).
> 1018 (التجمع الثالث- التجمع الخامس- محور الna- محور الشهيد – أحمد حلمى).
> 1019 (الحى الثامن – مصطفى النحاس – شارع الطيران – رابعة العدوية – الفردوس- حدائق زينهم).
> 1020 (مدينة الشيخ زايد – محور 26 يوليو- ميدان لبنان – العجوزة – الإسعاف- أحمد حلمى).
> 1021 (امبابة- العجوزة –الإسعاف- أحمد سعيد – صلاح سالم – مساكن الشروق).
> 1022 (6أكتوبر – طريق الواحات – الرماية – شارع الهرم – الجيزة).
> 1023 (مدينة بدر – طريق السويس – أحمد حلمى).

يذكر أن أتوبيسات ذوى الاحتياجات الخاصة، تحمل اللون الأزرق وبها ثلاثة أبواب غير الأتوبيسات الأخرى، ويخصص الباب الذى فى المنتصف لصعود ونزول ذوى الاحتياجات الخاصة، نظرا لتزويده بمنطقة تسمح بصعود كراسيهم المتحركة عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا