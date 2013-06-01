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نائب "الحرية والعدالة" في الشورى يطالب بتطبيق "الجنيه الإلكتروني" لمكافحة الرشاوى

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نائب "الحرية والعدالة" في الشورى يطالب بتطبيق "الجنيه الإلكتروني" لمكافحة الرشاوى نائب "الحرية والعدالة" في الشورى يطالب بتطبيق "الجنيه الإلكتروني" لمكافحة الرشاوى
"مؤمن" يقترح الاستعانة بالتجربة الإيرانية في توزيع الدعم

كتب : محمد يوسف منذ 31 دقيقة

طالب النائب أشرف بدرالدين، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، بتطبيق نظام "الجنيه الإلكتروني"، بمعنى ألا يتعامل أي مواطن مع نقدا، للقضاء على الأبواب الخلفية للرشاوى والفساد.

كما طالب بصرف الرواتب من خلال بيانات الرقم القومي، وعبر حساب واحد لكل مواطن، بحيث يمكن محاسبة كل مواطن على الحد الأقصى للأجر الذي يتقاضاه من الدولة، وإلا سيبقى تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للاجور حلم غير قابل للتطبيق.

وطالب النائب المستقل محمد مؤمن بالاستعانة بتجارب دول مثل إيران، خاصة في الدعم، مشيرا إلى أن في المركز الأول على مستوى العالم من حيث حجم الدعم وعدم وصوله إلى مستحقيه، مقترحا إصدار بطاقات إلكترونية لصرف الدعم عن طريقها.

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