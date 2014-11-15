رئيس الأركان الأمريكي في زيارة مفاجئة للعراق

وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي، إلى العراق، السبت، في زيارة لم يعلن عنها، فيما يستعد القادة الأمريكيون لتوسيع مساعدة الولايات المتحدة للقوات العراقية والكردية التي تحارب تنظيم «داعش».

>وهذه أول زيارة يقوم بها ديمبسي للعراق منذ أن أمر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بعودة قوات غير قتالية للعراق، بعد أقل من 3 أعوام من انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

>وفي أغسطس الماضي، بدأت الولايات المتحدة شن غارات جوية مستهدفة «داعش»، إذ أقلقها تقدم مقاتليها في شمال العراق.

>وقال ديمبسي، بعد وقت قصير من وصوله إلى بغداد،: «أريد أن أستشعر من جانبنا كيف تسير مساهمتنا». وتابع: «أريد أن أستمع من القائمين على المهمة أن لديهم الموارد التي يحتاجونها والتوجيه السليم لاستغلال هذه الموارد».

>وقبل ما يزيد على أسبوع، أمر أوباما بإرسال 1500 جندي إضافي للعراق ليضاعف تقريبًا عدد القوات الأمريكية في العراق مع توسع الولايات المتحدة في مهمتها التي اقتصرت على تقديم الاستشارات والبدء في تدريب قوات عراقية وكردية.

>ومن المقرر أن يلتقي ديمبسي المسؤولين الأمريكيين المشرفين على العمليات، ومن بينهم اللفتنانت جنرال، جيمس تري، قائد القوة المتمركزة في الكويت فضلا عن مسؤولين عراقيين.

>وكانت آخر زيارة لديمبسي للعراق في 2012.

>تأتي زيارة ديمبسي في أعقاب انتصارات القوات العراقية في المعارك، بما في ذلك استعادة المناطق المحيطة بأكبر مصفاة في البلاد قرب مدينة بيجي.

>وطردت القوات الكردية مقاتلي «داعش» من بلدة زمار في شمال العراق واستهدفت غارات جوية أمريكية اجتماعا للقادة العسكريين للتنظيم المتطرف قرب الموصل قبل ما يزيد على أسبوع.

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