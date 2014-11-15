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ضبط 3 عاطلين بعد تعديهم جنسياً على عامل بطنطا

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ضبط 3 عاطلين بعد تعديهم جنسياً على عامل بطنطا ضبط 3 عاطلين بعد تعديهم جنسياً على عامل بطنطا

محكمة طنطا – أرشيفية

 

تلقي مأمور قسم أول طنطا بلاغا من “أ. ع.أ 21 سنة” عامل  مقيم بمنطقه الحكمه ، بقيام “ع .م.ع  17سنة”  سائق  مقيم بمنطقه ترعه الشيتى ، و “م . أ .م موسى 15سنة”  عاطل ،مقيم بمنطقه سيجر وشخص اخر يدعى كريم ” لايعرف باقى اسمه أو محل اقامته ” ، باصطحابه داخل دراجه ناريه “توك توك ” ملك الاول الى المنطقه الزراعيه المتاخمه بترعه الشيتى والتعدى عليه جنسيا وبالضرب واصابته باماكن حساسه .

تحرر المحضر 147 جنح أحدث قسم أول طنطا  وعلى الفور تم إعداد حملة مكبرة برئاسة الرائد عمرو الطوخي رئيس مباحث قسم أول طنطا وتم  ضبط المتهمان الاول والثانى واعترفا بارتكاب الواقعه بالاشتراك والمتهم الهارب ، وتمكن ضباط المباحث من تحديد المتهم الهارب ويدعى ماهر محمد انور وشهرته “كريم 15سنة” عاطل – مقيم شارع ترعه الشيتى وقررت النيابة حبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيقات .

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