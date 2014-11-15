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تميم البرغوثي للمصريين: «الحرب الأهلية لا يتعرف عليها من يراها للمرة الأولى»

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تميم البرغوثي

تميم البرغوثي

قال الشاعر الفلسطينى تميم البرغوثى إن الحرب الأهلية التى تحدث فى البلدان والدول بين أبناء الشعب الواحد قد لايتعرف عليها من يراها للمرة الأولى ومن لم تحدث أمامه من قبل، قاصداً بذلك ومحذراً من أنها لم تشهد حروبًا أهلية من قبل.

وكتب الشاعر الفلسطينى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «قلنا من قبل ولم تسمعوا… الحرب الأهلية قد لا يتعرف عليها من يراها للمرة الأولى»، وأرفق تغريدته بهاشتاج “#مصر”.

تميم البرغوثى

وتميم مريد البرغوثي، هو شاعر فلسطيني، اشتُهر في العالم العربي بقصائده التي تتناول قضايا الأمة، وكان أول ظهور جماهيري له في برنامج أمير الشعراء على تلفزيون أبو ظبي، حيث ألقى قصيدة في القدس التي لاقت إعجابا جماهيريًا كبيراً واستحسان المهتمين والمتخصصين في الأدب العربي. وهو ابن الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، والكاتبة المصرية رضوى عاشور، وله عدد من الدواوين الشعرية المطبوعة منها: «قالوا لي بتحب مصر قلت مش عارف، يا مصر هانت و بانت، ميجنا، مقام عراق».

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