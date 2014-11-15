تونس تكشف عن “خلية إرهابية” ترصد تحركات أمنيين وعسكريين في العاصمة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من الكشف عن “خلية إرهابية” ترصد تحركات أمنيين وعسكريين بنية تصفيتهم لاحقا.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي الليلة الماضية أن الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب للامن الوطني وبالتنسيق مع وحدات إقليم الأمن الوطني بقرطاج بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس “تمكنت من الكشف عن خلية إرهابية تابعة لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور”.

وافاد البيان بان “الخلية تتكون من عناصر تكفيرية غررت بشاب قاصر وكلفته رصد تحركات الامنيين والعسكريين” مضيفا ان وزارة الداخلية “اوقفت عنصرين إرهابيين تكفيريين آخرين تابعين للخلية ذاتها”.

وذكر ان رجال الامن حجزوا دراجة هوائية وخمسة هواتف جوالة ومخزني معلومات وحاسوبا محمولا كانت بحوزت عناصر الخلية حسب ما ذكرت جريدة الأنباء الكويتية.