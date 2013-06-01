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مصدر مطلع: مصر تحدد سيناريوهات التعامل مع نتائج تقرير سد النهضة بعد دراسته

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مصدر مطلع: مصر تحدد سيناريوهات التعامل مع نتائج تقرير سد النهضة بعد دراسته مصدر مطلع: مصر تحدد سيناريوهات التعامل مع نتائج تقرير سد النهضة بعد دراسته

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

أكد مصدر مطلع أن تقرير اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة أثار سد النهضة الإثيوبي والذي تسلمته صباح اليوم قد تم توزيعه على مؤسسة الرئاسة ووزارتي الخارجية والموارد المائية والري والجهات الوطنية المعنية بملف مياه النيل لبحثه وتحديد سيناريوهات التعامل مع نتائجه.

وأوضح المصدر المطلع أنه سيتم بحث خلاصة تقرير اللجنة الثلاثية أولا نظراً لضخامة التقرير واحتوائه على عدد كبير من الدراسات والأبحاث الفنية، مشيرا إلى أن هذا التقرير الذي أعده خبراء من دول مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء دوليين هو نتاج عمل اللجنة لأكثر من عام تضمنها 6 زيارات لأعضاء اللجنة لموقع إنشاء السد.

وأضاف المصدر، أن الجهات الوطنية المشاركة في ملف مياه النيل ستجتمع مع الخبراء المصريين الذين كانوا ضمن اللجنة الثلاثية والذين وصلوا فجر اليوم من إثيوبيا عقب الانتهاء من إعداد التقرير.

وقال إنه من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة اتصالات مصرية وجهود دبلوماسية على أعلى مستوى مع السودان وإثيوبيا وباقي دول حوض النيل لتنسيق المواقف واتخاذ موقف يعود بالمنفعة العامة على الجميع.

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