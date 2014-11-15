«أوباما» يعلن عن منح 3 مليارات دولار لمكافحة التغير المناخي

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن بلاده ستمنح 3 مليارات دولار لصندوق تابع للأمم المتحدة يهدف لمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار التغير المناخي.

وقال أوباما، في خطاب بجامعة كوينزلاند في مدينة بريسبن الأسترالية قبل المشاركة في قمة مجموعة العشرين: «أعلن أن الولايات المتحدة خطت خطوة هامة جديدة. سنساهم بـ3 مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ بشكل يسمح لنا بمساعدة الأمم النامية».

وأضاف: «هذا يمنحنا فرصة مساعدة المجتمعات الضعيفة بأنظمة تحذير وآليات دفاعية أقوى ضد العواصف وبنى تحتية أكثر مقاومة للمناخ».

ويأتي الإعلان عن هذه المساهمة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين لاتفاق تاريخي حول التغير المناخي.